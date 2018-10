'Bedreigingen aan het adres van burgemeesters worden steeds steviger'

Burgemeesters zijn steeds vaker doelwit van boze burgers. Daarom heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken besloten om de woningen van de burgervaders preventief te controleren.

"Het is goed dat hier over na wordt gedacht", vindt burgemeester Eric van Oosterhout van de gemeente Emmen.Zijn collega, wethouder Bouke Arends, kreeg in maart 2017 te maken met doodsbedreigingen en moest drie weken onderduiken in het buitenland. En onlangs nog moest de burgemeester van Haarlem, Jos Wienen, onderduiken vanwege ernstige bedreigingen.Van Oosterhout vindt het een goede zaak dat de woningen van burgemeesters een veiligheidsscan krijgen. "We zitten in een tijd waarin openbare bestuurders en burgemeesters steeds vaker worden bedreigd. En mijn gevoel is dat deze bedreigingen steeds steviger worden."Van Oosterhout heeft wel een vermoeden hoe dit komt. "Burgemeesters krijgen steeds meer bevoegdheden. Denk daarbij aan het sluiten van een drugspand of motorclub. We lijken soms op een soort crimefighter in het openbaar bestuur. Met als verschil tussen de politie en rechters dat wij met naam en toenaam in de krant en in het telefoonboek staan. Ze weten waar we wonen."Het is daarom belangrijk om voorzichtig te zijn met het uitbreiden van bevoegdheden voor burgemeesters, is hij van mening. "Anders worden we een soort local sheriff."Richard Korteland van de gemeente Meppel is het eens met Van Oosterhout. De burgemeester van Meppel vindt het verstandig dat de scan wordt uitgevoerd. "We zijn benoemd en in dienst van de Kroon. Daarom is het niet meer dan logisch dat het Rijk haar verantwoordelijkheid neemt.""De dreigingen zijn nooit weggeweest. Het komt nu alleen maar meer in de publiciteit. Het is zichtbaarder. Dat komt ook doordat het Openbaar Ministerie en politie anoniem kunnen opereren, maar burgemeesters worden terecht gevraagd om zichtbaar te zijn. Daarnaast past het in het tijdsbeeld: mensen nemen niet zomaar genoegen met een antwoord. En dat blijft natuurlijk onacceptabel", vindt Korteland.Van Oosterhout en Korteland willen niet te veel uitweiden over bedreigingen aan hun adres, maar ze geven aan dat het wel eens gebeurd is. "Dat heeft iedere burgemeester", aldus Korteland.De veiligheidsscan wordt uitgevoerd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.