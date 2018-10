Deel dit artikel:













Stichting Catch voorlopig niet welkom in wijkcentrum Angelslo De Stichting is voorlopig dicht (foto: RTV Drenthe) De ruimte van stichting Catch in het wijkcentrum (foto: RTV Drenthe)

Stichting Catch in Angelslo is voorlopig dicht. Op de deur van het wijkcentrum, waar de stichting in zit, staat aangegeven dat Catch tot nader order gesloten is.

Geschreven door Janet Oortwijn

Catch is een jongerenstichting die voornamelijk actief is in de wijk Angelslo in Emmen. De organisatie ondersteunt jongeren bij het bouwen aan hun toekomst. Catch huurde een ruimte op de bovenverdieping van het wijkcentrum, waar jongeren terecht konden.



Het bestuur van het wijkcentrum heeft besloten dat Catch voorlopig niet terecht kan in het wijkcentrum tot er meer duidelijkheid is over de toekomst van de stichting.



Terugeisen subsidie

Momenteel is het onrustig rondom de jongerenorganisatie. De gemeente Emmen maakte vorige week bekend een deel van de subsidie terug te eisen, die Catch in 2017 en 2018 kreeg. Aanleiding zijn de loonkosten van projectleider Kadir Arslan. Hij is de enige betaalde kracht binnen de stichting. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat Arslan onterecht geld van de gemeente heeft ontvangen, omdat hij onjuiste informatie verschafte over zijn inkomsten.



Afgelopen maand kwam de gemeente erachter dat Arslan nog steeds loon ontvangt van Defensie, omdat hij er nog in dienst is. Dit terwijl hij in 2017 aangaf deze baan te hebben opgezegd voor een dienstverband bij de stichting, die hij in 2016 zelf oprichtte. Hij nam ook ontslag, maar keerde in 2018 weer terug in dienst bij Defensie. Dit meldde Arslan echter niet aan de gemeente.



Volgens Arslan klopt dit niet en heeft hij naar eigen zeggen altijd integer gehandeld. Hij heeft daarom een advocaat in de arm genomen. De gevolgen van het stopzetten en terugvorderen van de subsidie zijn nog niet duidelijk.



Gesprekken over toekomst

Wethouder Robert Kleine voert momenteel gesprekken met het bestuur over de toekomst van de stichting. "Mijn prioriteit ligt bij de jongeren", laat hij weten. Het bestuur van het wijkcentrum in Angelslo hoopt op korte termijn met meer duidelijkheid te kunnen komen.