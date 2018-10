Een vreest verkeerschaos na foutje van de gemeente Noordenveld

Inwoners van Een vrezen dat vanaf maandag zwaar verkeer over de smalle schoolroute door het dorp rijdt. Vanwege wegwerkzaamheden is de doorgaande route langs het dorp afgesloten en wordt het verkeer omgeleid. Dat leidt mogelijk tot gevaarlijke situaties, vrezen zij.

Door een verkeerde planning van de gemeente Noordenveld ligt vanaf volgende week niet alleen de Norgerweg open in het dorp, maar wordt gelijktijdig ook de rotonde aangepakt. Die verbindt Een met Norg, Haulerwijk en Veenhuizen.Hoewel het doorgaande verkeer wordt omgeleid via Zevenhuizen of Veenhuizen, vrezen bewoners dat er toch verkeer in het dorp terecht komt. Doordat de wegwerkzaamheden in het dorp tegelijkertijd plaatsvinden, ontstaat er nu ineens een omleiding via de Lindelaan en langs basisschool De Schans."Er zijn altijd mensen die de bordjes negeren en zelf een snellere route vinden", weet de ongeruste Irene Doornbos, die zelf aan de Lindelaan woont. Dit is normaal een doodlopende straat, waar kinderen volgens haar vaak op straat spelen. "Maar nu is er voor twee weken weer een doorgaande weg van gemaakt. Daar maak ik me zorgen over, zo midden in de herfstvakantie."Ook de Schoolstraat, waar basisschool De Schans is gevestigd, is open voor verkeer. "Dat is ronduit gevaarlijk", vindt Wisse Hummel, voorzitter van Plaatselijk Belang in Een.De rotonde aan de Eenerstraat wordt de komende twee weken fietsvriendelijk gemaakt en de Norgerweg wordt opnieuw bestraat. De gemeente zou beide verkeersknooppunten los van elkaar aanpakken, maar stelde het werk aan de Norgerweg uit in verband met de Red Bull Kop over Kop , een wielerronde in Drenthe."Die wielerronde stond al een jaar gepland", zegt wethouder Alex Wekema. "Maar het is gewoon niet goed op elkaar afgestemd. Dat is onze fout." Tegelijkertijd heeft hij ook een kanttekening: "Als de Norgerweg nu wel bereikbaar was geweest, was er misschien nog meer verkeer door het dorp gekomen. Mensen die in de omgeving wonen, kennen die route immers. Maar goed, dat is koffiedik kijken."Wisse Hummel baalt van de beslissing van de gemeente om de wielerkoers voorrang te geven. "Een heel dorp kan tegenwoordig worden afgesloten voor een wielerronde. Langzamerhand kunnen dit soort wielerrondes dan ook op steeds minder enthousiasme rekenen in het dorp."Plaatselijk Belang is in gesprek geweest met de gemeente, nadat ze meerdere meldingen kreeg van ongeruste ouders. "We hebben nu besloten om de twee wegen die wel bereikbaar zijn tijdelijk te veranderen in eenrichtingsverkeer", zegt wethouder Wekema. "Hopelijk kunnen we daarmee wat onrust wegnemen." De werkzaamheden aan een van beide verkeersknooppunten uitstellen, is volgens de gemeente geen optie.Het is overigens niet de eerste keer dat wielerrondes voor overlast zorgen in de gemeente Noordenveld. De gemeente besloot om de organisaties wat af te remmen, na meer klachten van bewoners.