Drenthe is een fietsberg rijker, maar niet iedereen is blij met de naam

De VAM-berg in Wijster, voor de gelegenheid omgedoopt tot Col du VAM, is vanmiddag officieel geopend door gedeputeerde Henk Brink en leden van Drentse fietsverenigingen.

Fietsliefhebbers kunnen vanaf morgen de uitdaging aan op het 2,1 kilometer lange parcours dat bestaat uit drie klimroutes, een kasseienstrook en een lange afdaling.De linker- en rechterlus over de berg en de kasseienstrook, met een stijgingspercentage van 15 procent, zijn nieuw. De al bestaande weg omhoog blijft intact, waardoor er in totaal drie wegen naar het hoogste punt van Drenthe, 56 meter boven NAP, leiden. De drie klimroutes komen uit bij informatiecentrum De Blinkerd.Niet iedereen is blij met de naam Col du VAM. Adriaan Helmantel, trainer/coach bij Team Sunweb en woonachtig in Assen, is kritisch op de Franse benaming van de berg. "Waarom wordt de VAM-berg nu ineens 'Col du VAM' genoemd? We zijn toch nog gewoon in Drenthe?!? Heel mooi project, geef dat dan ook een mooie Drentse naam. Of hou het bij VAM-berg...", laat hij op Twitter weten.Wat vind jij? Is Col du VAM, met een knipoog naar de Alpenreuzen in Frankrijk, de perfecte naam? En zo niet, heb je dan zelf een beter idee? Geef hieronder je mening.