Basisschool De Marskramer grijpt in na incident met wurgspel

De schooldirectie van ikc De Marskramer in Assen grijpt stevig in na signalen over een gevaarlijk wurgspel op het schoolplein. "Wie wordt betrapt op zo'n spel, zit de rest van het schooljaar in de pauzes binnen", is de waarschuwing.

"Dit soort zaken tolereren we niet op onze school", zegt directeur Marion Slijpen, van integraal kindcentrum (ikc) De Marskramer in Marsdijk.De schoolleiding greep deze week in, na een signaal van een verontruste ouder. "We kregen een mailtje van een moeder. Zij was bezorgd nadat haar zoontje was thuisgekomen met het verhaal dat hij slachtoffer was van een wurgspelletje op het schoolplein. Daar zijn we direct bovenop gaan zitten", aldus Slijpen.Volgens Slijpen heeft dit incident zich voorgedaan met een klein groepje kinderen uit de hoogste groepen, de groepen 7 en 8. "Ik ben in alle groepen 7 en 8 op bezoek geweest om erover te praten. Gelukkig zag ik dat vrijwel alle kinderen net zo verontwaardigd waren als ik over zo'n gevaarlijk en zinloos spel", zegt Slijpen.Het spel staat bekend als 'Choking Game', ook wel stikspel of wurgspel genoemd, en gaat al tijden rond op internetkanalen als YouTube die kinderen vaak bezoeken. Met regelmaat duikt het spel weer op, waarbij kinderen elkaar de halsslagader dichtknijpen, waardoor ze bijna flauwvallen. Omstanders vinden dat grappig en maken filmpjes, die vervolgens op internet rondgaan.Kinderen kunnen gewond raken wanneer ze bewusteloos neervallen, hersenletsel oplopen doordat hersencellen afsterven als gevolg van zuurstoftekort, of zelfs stikken. Het Bureau Jeugd en Media waarschuwt nadrukkelijk voor de gevaren van het wurgspel.Directeur Slijpen heeft de ouders van de school geïnformeerd over het incident in een nieuwsbrief, en roept ze ook op om alert te zijn. "Mocht u vermoeden dat uw kind betrokken is bij deze spelletjes, ga er dan alsjeblieft met uw kind over in gesprek", schrijft ze. De school zou er ook graag van op de hoogte worden gesteld, "zodat wij een speciaal oogje in het zeil kunnen houden."Volgens Slijpen is de straf onverbiddelijk voor kinderen die ondanks de waarschuwing toch betrapt worden. "Die blijven tijdens pauzes het hele jaar binnen. We willen dit niet. We zijn een veilige school, en dat signaal willen we hiermee ook nadrukkelijk afgeven."Leerkrachten en pleinwachten zijn extra alert volgens Slijpen. "En als ouders onze hulp nodig hebben hierbij, dan horen we dat graag."