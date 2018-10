Nacht van de Nacht: Als alle lichten uit zijn, kunnen we de Melkweg weer zien

Zaterdag is het de Nacht van de Nacht. Met het ingaan van de wintertijd duurt de nacht een uur langer, en de Natuur- en Milieufederaties grijpen die gelegenheid aan om de mensen bewust te maken van het belang van de duisternis.

Het is de veertiende keer dat de nacht van de nacht wordt georganiseerd. Natuur- en milieu-instanties, bedrijven en ook particulieren doen hun best om de nacht zo donker mogelijk te laten zijn, en intussen worden er activiteiten georganiseerd om het publiek van de duisternis te laten genieten.Volgens Sanne Vellinga van Natuur- en Milieufederatie Drenthe is bewustwording van hoe belangrijk het donker is van groot belang: "De lichtvervuiling heeft een grote invloed op mensen, dieren en planten. Teveel licht tijdens de nacht zorgt ervoor dat er meer stresshormoon aangemaakt wordt. Bij mensen, maar ook bij dieren is dat het geval."Het bekendste effect van licht op dieren is de pluimveehouderij, waar kippen een maximaal aantal eieren leggen door het toepassen van een vaste daglengte van 15 tot 16 uur. Andere voorbeelden zijn herten die je meerdere malen per jaar een gewei kan laten aangroeien en roodborsten die ’s nachts zingen onder lantaarnpalen.Veertien jaar geleden werd de eerste nacht van de nacht georganiseerd. "We wilden de bewustwording onder aandacht brengen op een positieve manier. Dus niet met een vingertje wijzen en roepen 'Dat licht moet uit!', maar met leuke dingen mensen bewust maken van het belang van de duisternis", aldus Vellinga.Daarnaast speelt ook de energiebesparing een rol. "Al die reclameverlichting, gevelborden, dat kost een hoop energie. Zelfs de straatverlichting zou een stuk efficiënter kunnen, minder fel, bijvoorbeeld." Het motto van de nacht van de nacht is dan ook: 'Licht aan waar het moet, uit waar het kan'.Herbert Dijkstra uit Vries is sinds 2018 ambassadeur van de Nacht van de Nacht. De NOS-commentator en voormalig topsporter vindt het belangrijk om mensen bewust te maken van het belang van duisternis. "We zijn zo gewend geraakt aan kunstlicht, we zien door de lampen het licht niet meer."Afgelopen jaren liepen de bezoekersaantallen van de mensen die meedoen aan de Nacht van de nacht steeds hoger op. Vorig jaar deden landelijk 45.000 mensen mee aan de georganiseerde activiteiten.Behalve met de Nacht van de Nacht doet de Natuur- en Milieufederatie Drenthe haar best om ook andere initiatieven te ontwikkelen om het duister te bevorderen. Zo is er begonnen met de oprichting van een Nachtwacht, een groepje mensen bestaande uit bezorgde burgers, die zich inzetten tegen de lichtvervuiling."Hier hebben zich nu zeven mensen voor aangemeld, en we hopen er in 2019 nog meer bij te krijgen", zegt Vellinga. Deze Nachtwacht kan bijvoorbeeld in overleg gaan met bedrijven en gemeenten, en ze aanspreken op hun verlichting. "Als resultaat zijn er het afgelopen jaar 21 grote reclameposten 's nachts uitgezet."