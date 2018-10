Deel dit artikel:













Een wisselwinkel in Emmen als wapen tegen de leegstand Frank Arling en Heleen Maatje voor Plan B in Emmen (foto: RTV Drenthe/Janet Oortwijn)

Plan B in Emmen krijgt een vervolg. In een leegstaand pand in de Kleepassage is een wisselwinkel gevestigd.

Geschreven door Janet Oortwijn

"We geven startende ondernemers de kans om een halfjaar met hun ideeën te experimenteren", zegt voorzitter van de stichting, Frank Arling. "Het moet echt een proeftuin worden met innovatieve concepten voor de retail in Emmen."



Vervolg van vorig jaar

Plan B was ook vorig jaar actief in Emmen. Een pand in de Hoofdstraat werd toen een week gebruikt als proeftuin. Ondernemers konden daar hun ideeën of concepten testen en kijken of het aanslaat bij publiek. Dit idee wordt nu verder uitgebouwd in de Kleepassage.



Het pand is nu door de stichting voor een jaar gehuurd. De ondernemers kunnen voor maximaal een halfjaar een plek huren, zodat Plan B zes mensen de kans kan bieden. Ook is huur voor kortere tijd mogelijk. "Als er nu nog bepaalde factoren zijn dan kunnen we je op deze manier helpen om over de drempel heen te komen, om voor een laag bedrag, 250 euro per maand, te huren", aldus Arling.



En niet alleen zijn er dan drie winkeltjes, ook is het de bedoeling dat ondernemers vanuit de retail met hun vragen gekoppeld worden aan ondernemers die hen kunnen helpen. "Het moet echt een broedplaats voor nieuwe ideeën worden", zegt Heleen Maartje, secretaris.



'Iets bouwen voor centrum van Emmen'

In de hoek prijkt een bord met 'Mijn idee'. "Daarnaast komt er nog een bord met wat je zelf te bieden hebt. Het is niet de bedoeling dat je hier voor je eigen toko komt, maar om samen iets te bouwen voor het centrum van Emmen", besluit Maartje.



Vanavond is de kick-off in het pand. De stichting hoopt dat er binnen twee weken ondernemers in de winkel te vinden zijn.