Na waterstof ook proef met biogas in Emmen

Na waterstof gaan verschillende bedrijven samen bekijken of ze ook groen gas kunnen maken op het terrein van de vroegere gaszuiveringsinstallatie in Emmen. Voor dit tweede proefproject zijn gisteren de handtekeningen gezet.

Bij de GZI werd gas ontzwaveld en klaargemaakt voor gebruik door bijvoorbeeld huishoudens. Begin dit jaar werd de productie gestopt , maar de leidingen liggen er nog. Terreineigenaar NAM wil samen met andere partijen bekijken of er milieuvriendelijker energie kan worden geproduceerd.In juli werd al een intentieovereenkomst gesloten voor het maken van waterstof . De tweede proef betreft biogas. Door vergassing of vergisting uit afvalstromen moet groen gas via de oude leidingen worden toegevoegd aan het gasnet."We hebben de locatie, de kennis, de mensen, de infrastructuur en de ideeën", zegt woordvoerder Kirsten Smit van de NAM. "Het is mooi om te zien dat de mannen in grijze pakken van gevestigde bedrijven hier enthousiast over zijn. Ze zien ook echt wel dat het Groningse gas opraakt en werken samen aan een oplossing."Het streven is om over twee jaar actief te zijn. Eerst moeten er ontwerpen getekend worden en er is overleg met de omgeving. Deelnemer Engie denkt dat er in eerste instantie zo'n 20 miljoen kuub groen gas per jaar kan worden gemaakt. Daarmee kunnen 11.600 gezinnen een jaar toe."Het is een vrij groot terrein, dus deze proef wordt ook vrij groot", zegt Smit. "Maar het best mogelijk dat we deze technieken ook kleiner kunnen gaan inzetten in de buurt van Emmen, bijvoorbeeld om tuinders van groen gas te voorzien."Op het GZI-terrein werkt de NAM ook nog aan een derde proefproject. Dat moeten toepassingen worden voor zonne-energie.