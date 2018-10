De Drentse natuur krijgt een onderhoudsbeurt tijdens de Natuurwerkdag

Elk jaar is het een hele happening, de grootste vrijwilligersdag in het groen oftewel de Natuurwerkdag. In het hele land gaan vrijwilligers op meer dan zeshonderd locaties aan de slag voor natuur en landschap. En het begon allemaal in Drenthe.

Voordat de Natuurwerkdag van start ging, achttien jaar geleden, organiseerde Landschapsbeheer Drenthe al een werkdag. Het was een manier om aan de buitenwereld te laten zien wat de organisatie allemaal doet voor vrijwilligers, grondeigenaren en agrariërs.Landschapsbeheer Nederland, de overkoepelende organisatie, vond het een leuk idee en maakte er een landelijke dag van. Sindsdien is deze dag uitgegroeid tot een groot evenement waarop mensen kennis kunnen maken met vrijwilligerswerk in de natuur.Het werk is nuttig maar het is vooral ook een gezellige dag. "De sfeer is gemoedelijk, mensen hebben plezier en werken hard. Op veel plekken krijg je een kop soep, koffie en soms zelfs patat. Dat is een traditie geworden," aldus Rianne Post van Landschapsbeheer Drenthe.Een andere traditie is het presentje dat deelnemers na afloop krijgen. "In de beginjaren was dat vaak een mok die sommige deelnemers trouw bewaarden en de volgende Natuurwerkdag weer gebruikten," vertelt Post. Ook zijn er biologische bloembollen en potjes honing uitgedeeld. Dit jaar ligt er weer een leuk cadeautje klaar voor de vrijwilligers.Behalve in de grote natuurgebieden, gaan mensen juist ook aan de slag in hun eigen leefomgeving. Volgens Post liggen de meeste locaties in de buurt van een dorp. "Dat is de plek waar deelnemers een verbinding mee voelen. En daar gaat het om bij de Natuurwerkdag."Een van de locaties is het Zuiderpark in Hoogeveen. De gemeente wil dit park, samen met de bewoners, omvormen tot een natuurvriendelijk park met meer groen voor vlinders, bijen en andere insecten. Daarom planten bewoners tijdens de Natuurwerkdag fruitbomen in het park.Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan het voortbestaan van de flora en fauna in Drenthe. Tijdens de Natuurwerkdag en ook het hele jaar door. Zij richtten bijvoorbeeld het Jeneverbesgilde op om te voorkomen dat deze typisch Drentse struik zou verdwijnen.Ook tijdens de Natuurwerkdag is er aandacht voor de jeneverbes. In Hooghalen en Lheebroek worden jonge bomen en struiken verwijderd zodat de jeneverbessen daar weer licht en ruimte krijgen om te groeien.Elk jaar groeit het aantal locaties, van een paar in de begindagen naar 79 dit jaar. Post hoopt de magische grens van 1500 deelnemers te passeren. "Dat is natuurlijk ook afhankelijk van het weer, al laat de doorgewinterde vrijwilliger zich niet tegenhouden door een beetje regen."