Stints in Drenthe wachten op groen licht: 'Wel overleggen met ouders'

Meerdere centra van kinderopvang in Drenthe hebben de stints nog in de schuur staan en wachten af of ze de elektrische bolderkarren opnieuw mogen gebruiken.

Vandaag diende voor de rechter in Utrecht de zaak van een kinderdagverblijf tegen minister Cora van Nieuwenhuizen over het verbod op de stints.Eind september kwamen vier jonge kinderen om het leven na een ongeluk tussen de elektrische bolderkar en een trein in Oss. De minister verbood daarop het gebruik van de stints.Kinderdagverblijf ’t Kindergaartje in Almere legde zich niet bij het verbod neer en stapte naar de rechter. Volgens het kinderdagverblijf kunnen kinderen nu niet meer vervoerd worden. Advocaat Werner van Bentem van 't Kindergaartje zegt bovendien dat vliegtuigen ook niet massaal aan de grond blijven na een ongeluk. De rechter doet binnen twee weken uitspraak.Zo groot als in Almere zijn de problemen in Drenthe niet, maar toch worden de stints ook hier gemist. "Wij hebben er twee", zegt Danny Husers van Kinderopvang Kwebbel in Emmen, "ze zijn wel heel erg handig."Ook bij Zus en Zo in Nieuw-Amsterdam staat de stint klaar voor herinvoering, maar daar willen ze wel eerst goed overleggen met de ouders alvorens er opnieuw mee te gaan rijden.Volgende week is het herfstvakantie, maar grote problemen door het verbod op stints levert dat in Drenthe niet op. De meeste centra voor kinderopvang hebben dan minder kinderen doordat ook ouders vakantie opnemen. "En we hebben de activiteiten wat aangepast. We blijven dichtbij huis, dan kunnen we lopen", vertelt Ria Homan van de Stichting Kinderopvang Rolde.De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) verwacht niet dat de rechter zal zeggen dat de stints weer de weg op mogen: "Misschien dat de rechter de minister om een betere motivatie vraagt, de uitspraak 'rijden maar' zou me zeer verbazen", zegt Gjalt Jellesma van BOinK.Hij vindt dat eerst goed onderzoek moet worden gedaan en dat moet eigenlijk niet te lang duren. Dan kan misschien een verbeterde stint de weg op. "De Kinderopvang moet nu weer met alternatieve middelen van vervoer komen en die kosten vaak geld en daarmee wordt de prijs uiteindelijk weer hoger", aldus Jellesma. Hij raadt de centra van kinderopvang aan de stints in ieder geval te bewaren.