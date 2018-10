Deel dit artikel:













De cirkel is rond voor een Engelse vliegtuigcrash bij Roden en Zevenhuizen Susan Lane (r) eert twee omgekomen collega's van haar vader (foto: RTV Drenthe/Ineke Kemper) De graven van de twee omgekomen collega's (foto: RTV Drenthe/Ineke Kemper)

Twee oorlogsgraven in Zevenhuizen kregen vandaag Amerikaans bezoek. Susan Lane kwam samen met haar man naar het het kerkhof om twee omgekomen collega's van haar vader te eren.

Geschreven door Ineke Kemper

Susan Lane is de dochter van William Lane. Hij was tijdens de Tweede Wereldoorlog navigator van een Engels vliegtuig. Hun vliegtuig kwam in botsing met een ander Engels vliegtuig. Haar vader en zijn piloot overleefden de crash. De twee inzittenden van het andere toestel niet.



Een emotioneel bezoek

Tjerk Karsijns uit Roden schreef er een boek over en nodigde Susan en haar man uit om het graf van de omgekomen vliegers te bezoeken. Susan heeft twee bossen bloemen meegenomen die ze op het graf legt. Een emotioneel moment. "Niemand houdt van de oorlog, deze twee mannen hebben hun leven gegeven, maar dat had net zo goed mijn vader en zijn piloot kunnen zijn. Dus dit is mijn manier om dankjewel te zeggen."



Haar vader is inmiddels overleden, maar had dit volgens Susan erg mooi gevonden. "De cirkel is nu rond." En dat beaamt mevrouw Stuut-Van Wijk. Zij ziet als meisje van vijftien de crash gebeuren. Ze gaat naar de plek toe en ziet de meest vreselijke dingen. Al die tijd bleven de herinneringen haar bij, maar erover praten wilde ze niet. Totdat ze een jaar geleden alsnog haar verhaal vertelt aan Karsijns, die er vervolgens een boek over schrijft.



Ooggetuige

"Ik vind dit zo mooi, dat die mensen en die familie nu weten wat er is gebeurd en dat ze kunnen zien dat de graven goed verzorgd worden. Ik ben blij dat ik het toch verteld heb en we hier nu met z'n allen staan", aldus mevrouw Stuut-Van Wijk.



Ook Karsijns voelt zich vereerd. "Ik vind het fantastisch dat ik Susan en haar familie hier mag ontvangen, een hele eer. En ik denk dat het voor haar misschien ook wel een stukje afsluiting is. Haar vader is nooit in de gelegenheid geweest om hier te komen. Hij heeft waarschijnlijk nooit geweten dat die twee mannen hier begraven liggen. Zijn piloot, meneer Smith, is hier jaren geleden wel geweest, maar hij heeft er ook jaren over gedaan om er achter te komen waar deze mannen begraven liggen."



Het gezelschap maakte trouwens nog een hele ronde door de omgeving van Zevenhuizen en Roden. Ze gingen na het kerkhof ook nog naar de plekken waar de vleugel, de propeller en de gedropte bom is terechtgekomen.