Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Eten we echt spinnen tijdens onze slaap? Eten we echt spinnen? (foto: Pixabay.com)

Je loopt op je dooie gemak je slaapkamer in en ziet vanuit een ooghoek een zwarte vlek. Een enorme spin kijkt je aan. Het is herfst en het wordt kouder. Dat betekent slecht nieuws voor de spinangstigen: spinnen trekken weer bij ons in huis. Er gaan een hoop enge verhalen rond over de beestjes. Spinnendeskundige Peter Koomen helpt je fabels van feiten te onderscheiden.

Eet je inderdaad spinnen in je slaap?

Een mens zou tijdens de nachtrust wel honderd spinnen per jaar naar binnen werken. "Dat is een fabel", lacht Koomen. "Er bestaat een minieme kans dat er 's nachts een spin je mond binnenloopt. Spinnen zijn erg gevoelig voor trillingen en luchtstromen én zijn bang voor mensen. Ze kunnen je adem van ver voelen en maken zich op dat moment echt wel uit de voeten."



Als er een spin is, is er dan altijd een tweede?

"Niet altijd. In het voorjaar gaat de mannetjesspin op zoek naar een vrouwtje. Die zit vaak verstopt op plekken in huis waar mensen weinig komen. Mannetjes gaan op de geur af van het vrouwtje, maar rennen vaak wel een paar dagen door je huis voordat ze haar vinden. Zie je zo’n hele grote? Dikke kans dat dit een mannetjes huisspin is. En ja, dan kan het goed zijn dat het vrouwtje ook in de buurt is..."



Spinnen kunnen heel oud worden

"De oudste spin ter wereld schijnt een leeftijd van 43 jaar te hebben bereikt. Het was een zogeheten valdeurspin en leefde in Australië. Doorgaans geldt: hoe groter, hoe ouder ze worden. De Nederlandse huisspin wordt gemiddeld zo’n 4 jaar oud. En de meeste kleine spinnen in ons land maar 1 jaar."



Er kunnen wel 1.000 spinnen in je huis zitten

"Sterker nog, in een gemiddeld huis zitten wel 1.500 spinnen! Maar hoe meer spinnen, hoe minder muggen! En dat is dan toch best wel weer prettig..."



Hoe groot is de kans dat ik een vogelspin tussen mijn trosje bananen aantref?

"Héél erg klein", vertelt Koomen een beetje beteuterd. "En als je al een achtpotige verrassing vindt, dan is het onmogelijk dat hij nog leeft. Bananen worden flink bespoten met gif en bovendien gekoeld verscheept. Omstandigheden die een spin bijna nooit overleeft. Vroeger was die kans veel groter. Men kon aan het soort spin bepalen uit welk land een vrucht kwam. Een soort keurmerk dus. Exotische spinnensoorten belanden tegenwoordig weleens door de import van oude auto’s uit Amerika in ons land", besluit Koomen.