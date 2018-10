Extra geld provincie in pot voor energiebespaarlening

De provincie Drenthe heeft al een aantal keren geld gestort in een pot voor goedkope energiebesparings leningen. Daar komt voor 2019 nog eens 2,25 miljoen euro bij.

Het geld gaat als subsidie naar de stichting Nationale Energiebespaarfonds (NEF). Met dit geld zorgt Drenthe dat inwoners tegen een lage rente geld kunnen lenen voor bijvoorbeeld zonnepanelen, een warmtepomp of isolatie.Het afgelopen jaar zijn 700 van deze leningen verstrekt. Dat waren er twee jaar geleden nog maar 350. Met de inzet van de lening werd door inwoners van Drenthe in 2016 een totale investering gedaan van 1 miljoen euro. Dat is dit jaar al opgelopen naar 12 miljoen euro voor energiebesparende maatregelen.Volgens gedeputeerde Tjisse Stelpstra wordt in provincies als Drenthe en Overijssel het meest gebruik gemaakt van deze leningen. Eerder dit jaar werd ook al bijgestort en nu dus nogmaals voor het jaar 2019.Met de rentekorting is het mogelijk om in 2019 enkele honderden huishoudens te helpen met het energiezuinig maken van hun woning. In de nieuwe regeling is het ook mogelijk voor verenigingen van eigenaren (VVE's) om samen geld te lenen uit de pot.