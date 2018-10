De Stefanuskerk in Beilen krijgt toestemming voor uitbreiding

De historische dingspilkerk aan de Prins Bernhardstraat in Beilen mag uitbreiden. Dat is vandaag door de gemeente Midden-Drenthe bekend gemaakt.

Jan Drogt van Stichting Stefanuskerk Beilen is opgelucht en zegt dat ze lang hebben moeten wachten op een vergunning. Volgens het eerste plan zou de kerk afgelopen april al geopend zijn."Het heeft tijd gevraagd. De wind waait nu de goede richting op. Ik kon me nooit voorstellen dat de gemeente het nut en nood van de restauratie van het monument niet zou inzien, maar het enthousiasme dat wij sinds de zomer ontvangen vanuit de gemeente, is een goed teken."Met de medewerking van de gemeente kan een bijgebouw naast de kerk worden gerealiseerd. Volgens Drogt heeft een haalbaarheidsstudie de gemeente over de streep getrokken. Over de vorm en de plaats wil de gemeente nog geen besluit nemen. "Dit is het beste scenario voor het in standhouden van het historische monument. Het oude bijgebouw was echt te klein", legt Drogt uit.In het nieuwe bijgebouw moeten grotere evenementen plaatsvinden. Daarnaast komen er sanitaire voorzieningen, een garderobe, een keukentje met een koffiezetapparaat en een ruimte van ongeveer 40 vierkante meter waar een grote groep zich kan voorbereiden op een optreden.In de kerk worden straks 30 diensten per maand gehouden. "De Johannes Passion in april staat nog steeds op deze plek gepland. Verder zullen het vooral rouw- en trouwdiensten zijn en moeten we kijken hoe het zich ontwikkelt", zegt Drogt."We zijn er nog niet. Er zijn veel dingen waar we nog een vergunning voor nodig hebben, maar dit is zeker een stap in de goede richting." Ook het archeologische onderzoek in de kerk is deze maand weer opgepakt.