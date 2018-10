Hoogeveen vraagt nog geen uitstel voor subsidiedatum ijsbaan aan

Hoogeveen vraagt tot 1 november nog geen verlenging aan van de einddatum voor de ijsbaansubsidie van 5 miljoen euro. Het college van B&W wil eerst de discussie van de gemeenteraad over het vernietigende Rekenkamerrapport over de ijsbaan afwachten.

Vanavond praat de gemeenteraad over het rapport ( hier live te volgen) en zullen B&W de raad bijpraten over de laatste stand van zaken rondom het bouwplan van een kunstijsbaan met zwembad. Op 1 november is het debat over het ijsbaanrapport in de raad.De Rekenkamer onderzocht of de besluitvorming in de gemeente Hoogeveen over de ijsbaan met een zwembad wel zorgvuldig is verlopen. De conclusies zijn stevig: de raad is onvoldoende geïnformeerd om goede besluiten te nemen, er zitten hoge financiële risico's aan de bouw en exploitatie en de haast die Hoogeveen heeft vanwege de provinciale deadline voor het krijgen van 5 miljoen euro subsidie zorgt voor een onzorgvuldig proces.In juni vorig jaar koos een meerderheid in Provinciale Staten voor het ijsbaanplan van Hoogeveen. De provincie zou een subsidie van 5 miljoen geven, wanneer de ijsbaan er op 1 januari 2020 zou staan. Maar dat gaat de gemeente Hoogeveen niet redden. B&W willen daarom uitstel.De Drentse politiek is verdeeld over dat voorstel. Collegepartijen CDA en ChristenUnie willen eerst het Rekenkamerrapport bestuderen en het er in hun fracties over hebben.Bij coalitiepartner VVD snappen ze de kritiek van de Rekenkamer. Volgens VVD-Statenlid Paul Moltmaker is de provincie medeverantwoordelijk voor de situatie en kan je Hoogeveen niet zo maar aan haar lot overlaten. Als er een alternatieve oplossing moet komen is dat voor hem bespreekbaar, maar niet meer op de manier hoe het eerder gegaan is. Dus zonder wedstrijd en subsidiedeadline.Wat GroenLinks betreft is het over en uit met het Hoogeveense ijsbaanplan. "Hoogeveen kan niet aan de subsidievoorwaarden voldoen. Dus terug met het geld", reageert Statenlid Henk Nijmeijer.Wat PVV-Statenlid Bert Vorenkamp betreft, krijgt Hoogeveen uitstel van de subsidiedeadline. "Wij zien graag dat de ijsbaan mét een wedstrijdzwembad van liefst 50 meter door gaat en wel op een verantwoorde manier."