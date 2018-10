Deel dit artikel:













'Scootmobielen kunnen spontaan in brand vliegen' De veiligheid van de scootmobiel wordt onderzocht (foto: RTV Drenthe/Ineke Kemper)

Na het ongeluk met de stint wordt nu ook de veiligheid van scootmobielen onderzocht. Dat is nodig, want zo'n scootmobiel kan spontaan in de brand vliegen. De Veiligheidsregio Drenthe liet dat vandaag zien tijdens een demonstratie bij het oefencentrum van de brandweer in Wijster.

"Als je op het verkeerde moment de accu niet goed oplaadt en op de zitting legt, kan-ie de warmte niet kwijt en dan ontstaat er brand", legt Ellard Roersma van de Veiligheidsregio Drenthe uit.



En zo'n brand kan snel gaan. Daarnaast ontstaat er veel rook. "Het grote gevaar is enorme rookontwikkeling. Die is zo zwart. Dat maakt het tot een onleefbare situatie en dat betekent dat je het uiteindelijk niet kunt overleven", zegt Roersma.



Beveiliging

In Nederland zijn inmiddels zo'n 300.000 scootmobielen op de weg. Om brand tegen te gaan, hebben de meeste scootmobielen een soort beveiliging. Ook dat laat de brandweer zien tijdens de demonstratie.



"Bij de accu ontstaat brand en door middel van een systeem wordt de beveiliging in werking gezet. Er ontsnapt dan een aerosol en dat betekent dat-ie de brand uit zichzelf gaat blussen. Het is niet verplicht, maar we willen organisaties bewuster laten worden dat dit een mooi systeem is."



Binnenblijven

Veel scootmobielen staan in verpleeghuizen op de gang en kunnen dus spontaan in de brand vliegen. Levensgevaarlijk, maar Roersma adviseert toch om binnen te blijven bij een brand. "Doe de deur dicht en wacht op hulp. Wij adviseren verzorgingshuizen om speciale blusbommen aan te schaffen. Dan heb je meer tijd om de ontruiming in te zetten."