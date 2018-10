Deel dit artikel:













Live: Gemeenteraad Hoogeveen praat over ijsbaan [afgelopen] Na het vernietigende Rekenkamerrapport over de ijsbaan mag nu de gemeenteraad zich uitspreken (Beeld: Alynia architecten)

De gemeenteraad in Hoogeveen is vanavond aan zet in de ijsbaansoap die de stad in zijn greep houdt. Zijn de politieke partijen nog steeds geïnteresseerd in een kunstijsbaan, na het vernietigende Rekenkamerrapport waarin staat dat er een miljoenenstrop dreigt voor de gemeente?





De raadsvergadering is om 19.30 uur begonnen.

Volgens de Rekenkamer is het Hoogeveense ijsbaanplan gebaseerd op een lange reeks van twijfelachtige onderbouwingen en foute uitgangspunten. Toch heeft de raad, zonder kennis van die risico's en zelfs zonder een bouwplan te hebben gezien, verschillende keren ingestemd met financiering en voortgang van het plan.