Frankwin van Beers neemt afscheid van Wildlands: Ik blijf de grootste fan

Oud-directeur Frankwin van Beers nam vandaag officieel afscheid van Wildlands Adventure Zoo in Emmen.

Van Beers maakte een maand geleden bekend te stoppen als directeur. De tegenvallende bezoekerscijfers worden niet genoemd als oorzaak. Volgens de oud-directeur breekt er een nieuwe periode aan bij Wildlands en is het een natuurlijk moment om het stokje over te dragen.In Rimbula Restaurant nam Van Beers vandaag afscheid. "Het is een dubbel gevoel. Ik dacht dat ik klaar voor het afscheid was."De voormalig directeur deed bij aankomst bij het park zijn sleutel in het slot, maar die deed het niet meer. Een personeelslid deed de poort open, die gelijk over zijn vertrek begon. "En daar gingen we al. Ik was er dus nog niet helemaal klaar voor."De oud-directeur en tevens één van de grondleggers van Wildlands, ging in zijn afscheidsspeech in een vogelvlucht door zijn carrière in Emmen heen. De loopbaan begon in 2010 bij het Noorder Dierenpark."Een zware klus. Het oude park kon alleen maar verder na een reorganisatie. Veertig man moesten daar weg", blikt hij terug. "Dat is mij niet in de koude kleren gaan zitten."Tijdens het leiden van de oude dierentuin, werden de plannen voor Wildlands gesmeed. "Dat pakt niemand mij meer af. Dat we tot in de nacht met alle betrokkenen en collega's hebben gewerkt was geweldig. Zelfs timmermannen die op zondag kwamen werken."In maart 2016 opende Wildlands de deuren. "Ik kan zeggen dat ik alleen maar heel erg trots ben op wat er staat en wat er gebeurt", aldus Van Beers, die terugblikt op een mooie tijd. "Van samen bomen uitzoeken tot aan welpjes vasthouden bij de dierenarts, terwijl je eigenlijk een vergadering hebt. Die verplaats je dan graag."Marcel Schonenberg van de Raad van Commissarissen benijdt Van Beers niet. "Je stond voor een onmogelijke opdracht", aldus Schonenberg tegen de afscheidnemende directeur. "Het oude park en de zorgen voor een nieuw park. Maar het is op tijd en binnen budget gerealiseerd."Het eerste jaar was voor Wildlands een enorm succes. "Het jaar 2017 was dan ook best wel een uitdaging na het enorme succes van 2016. En 2018 bleek nog een grotere uitdaging."Het eerste jaar kwamen er 1,4 miljoen bezoekers naar het park, vorig jaar waren dat er net iets meer dan een miljoen. Ook dit jaar is de voorspelling dat de benodigde 1,2 miljoen bezoekers niet gehaald gaat worden. Het park heeft over vorig jaar een verlies geleden van 1,8 miljoen euro. "In overleg met ons heb je ervoor gekozen om het stokje over te dragen. We vinden dat een verstandig besluit", aldus Schonenberg.Van Beers gaat voorlopig nog even helemaal niks doen. Mocht hij kleinkinderen krijgen, dan is hij de meest trouwe abonnementhouder die Wildlands kan hebben. "Ik blijf de allergrootste fan."