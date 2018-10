Dick Lukkien: PSV op dit moment beter dan Ajax

VOETBAL - Zo'n anderhalve maand geleden, vlak voor het competitietreffen met Ajax, betitelde Dick Lukkien de Amsterdamse club als 'veruit de beste ploeg in de eredivisie'. Inmiddels heeft de oefenmeester van Emmen zijn mening ietwat bijgesteld.

We hebben een plan tegen PSV, maar veel hangt af van de wedstrijd. We moeten er in ieder geval voor zorgen dat de onderlinge afstanden te belopen zijn. We zullen elkaar continu moeten helpen. Dick Lukkien, trainer FC Emmen

De uitzending van FC Emmen Rood Wit TV met de voorbeschouwing op het duel bij PSV