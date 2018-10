Politie vindt illegaal vuurwerk in rijtjeswoning Roden

In de woning werd vuurwerk gevonden dat in het buitenland was gekocht (foto: Twitter/Politie Noordenveld)

Een inwoner van Roden heeft vandaag zijn illegale vuurwerk moeten inleveren.

In het kader van een landelijk onderzoek deed de politie een inval in een rijtjeswoning in Roden. Daar werd vuurwerk gevonden dat via internet in het buitenland was besteld. Dit is verboden.De koper kan een bekeuring tegemoet zien.