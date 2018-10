Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Borger-Odoorn wil einde aan impasse rond voetbalclub De Treffer ‘16 De raadszaal van Borger-Odoorn zat vol met leden van De Treffer '16 (foto: RTV Drenthe/Steven Stegen)

Er moet een einde komen aan de impasse in 2e Exloërmond. De nieuwe voetbalclub De Treffer ’16 en het dorpshuis staan daar lijnrecht tegenover elkaar, waardoor de spelers van de club onder Spartaanse omstandigheden moeten trainen en spelen.

Geschreven door Steven Stegen

De gemeenteraad van Borger-Odoorn sprak vanavond op initiatief van Leefbaar Borger-Odoorn over de kwestie die het dorp verscheurt. "We willen dit allemaal oplossen. Het is alleen moeilijk, retemoeilijk", verzucht raadslid Ron Reinds van Gemeentebelangen.



De Treffer ’16 ontstond als nieuwe club toen een groep voetballiefhebbers vond dat de voormalige club TEVV geen goed beleid voerde. Het bestuur van TEVV verkocht het clubhuis en kantine aan de stichting Dorpshuis en kort daarna werd de club opgeheven.



Plassen in de bosjes

Het eerste jaar huurde de nieuwe club nog faciliteiten in het gebouw, maar het contract werd niet verlengd. Inmiddels is de club niet meer welkom in het dorpshuis en is er ook geen stroom of kleedkamer voor handen. De nieuwe club heeft zelf lichtmasten moeten plaatsen, die stroom krijgen uit een aggregaat. Omkleden gebeurt in de verderop gelegen sporthal. Plassen moet bij hoge nood in de bosjes.



"We hebben als raad niet voorzien dat het zo zou lopen, terwijl er eerst zo’n mooi plan lag", zegt Ankie Huijing van het CDA. Volgens Henk Zwiep van de PvdA is de problematiek in het dorp breder dan alleen de voetbalclub en het dorpshuis.



Wethouder Niek Wind (Gemeentebelangen) deelt de analyse van de PvdA en vindt met de raad dat er iets moet gebeuren. "We weten wat een voetbalclub in de basis nodig heeft om te kunnen draaien, dus daar willen we mee aan de slag."



Opbouwwerker

Concreet gaat het dan om zaken als kleedgelegenheid en ruimte op spullen op te slaan. Wethouder Nynke Houwing zei dat er inmiddels een opbouwwerker voor het dorp is aangesteld. "Die gaat voor langere termijn aan de slag en krijgt alle ruimte."



Wat de oplossing voor de lange termijn wordt is nog onduidelijk. Leefbaar Borger-Odoorn vindt dat uiteindelijk het hele complex in handen van De Treffer ’16 moet komen. Het dorpshuis zou dan moeten verkassen. Gemeentebelangen, de grootste partij, verwacht dat dat lastig kan worden. "We weten op dit moment niet of de stichting zou willen verkopen. Of wil Leefbaar de stichting onteigenen?", zo vroeg raadslid Reinds zich af.



Wethouder Wind zegde de raad toe dat er voor de winterstop actie wordt ondernomen om de basisvoorzieningen voor de club te regelen. Een kantine hoort daar volgens hem niet bij. CDA en VVD vinden dat raar. "In de kantine wordt omzet gemaakt die belangrijk is voor het voortbestaan van een club", aldus CDA’er Huijing.



'Gematigd positief'

Voorzitter Wim Hospers van De Treffer ’16 reageert voorzichtig op de uitkomst. "Ik ben gematigd positief en blij dat er voor de korte termijn stappen worden gezet. Dat is ook echt nodig. Ik hoop dat de wethouder dat snel weet te regelen. Voor de langere termijn blijft voor ons de vraag hoe de kwestie wordt opgelost. Praten met het dorpshuisbestuur doen we in elk geval niet meer."