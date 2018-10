Deel dit artikel:













Jan Korte verlaat Rolder Boys, Kenny Koning komt Jan Korte vertrekt aan het einde van het seizoen bij Rolder Boys

VOETBAL - Jan Korte vertrekt aan het einde van het seizoen als hoofdtrainer bij Rolder Boys. De oefenmeester, die bezig is aan zijn vierde seizoen bij de zondagtweedeklasser, wordt opgevolgd door Kenny Koning.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Koning is op dit moment trainer van FC Emmen Onder 13. De afgelopen twee seizoenen was hij hoofdtrainer van Noordster. In zijn eerste seizoen bij die club presteerde hij iets wat voor onmogelijk werd gehouden. Na 12 duels stond Noordster namelijk onderaan in de 2e klasse, met slechts drie punten. Onder Koning veroverde de club uit Oude Pekela vervolgens een periodetitel, waarna Noordster via de nacompetitie promoveerde naar de 1e klasse.



Korte, die dus bezig is aan zijn vierde en laatste seizoen in dienst van Rolder Boys, promoveerde met die club naar de 1e klasse maar degradeerde ook twee keer. Voor zijn komst naar Rolde was Korte trainer van Go Ahead Kampen, Gronitas, Nieuw Buinen, Appingedam en voormalig profclub Veendam. Op dit moment is Korte technisch manager bij FC Emmen.