Afvalverwerker Attero bereikt mijlpaal op Dak van Drenthe De miljoenste ton bodemas is op het Dak van Drenthe aangebracht (foto: Attero)

Afvalverwerker Attero in Wijster heeft vandaag de 1 miljoenste ton bodemas op het Dak van Drenthe, bovenop de VAM-berg, aangebracht.

Het Dak van Drenthe schermt het het deel van de VAM-berg waarop gefietst en gewandeld kan worden, af van het gebied waar nog afval wordt verwerkt. Het is achthonderd meter lange wal gemaakt van bodemas. Bodemas is de as die overblijft in een verbrandingsinstallatie en wordt onder meer gebruikt in de wegenbouw.



Eind 2017 begon Attero met de aanleg van de wal. Elke dag worden 150 tot 250 vrachtwagens met bodemas gelost. In totaal moet er een berg met ongeveer 2,4 miljoen ton bodemas verschijnen. In 2019 moet de wal klaar zijn, waarna het in 2021 geschikt wordt gemaakt voor recreatie.