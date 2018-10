Bestuur wijkcentrum Angelslo: Niet verantwoord om Catch nu open te houden

Het bestuur van het wijkcentrum in de Emmer wijk Angelslo vindt het op dit moment niet verantwoord om Stichting Catch open te houden.

Het is momenteel onrustig rondom de stichting. De subsidie van de stichting is stopgezet door de gemeente Emmen. Ook moet er een bedrag van 37.500 euro terugbetaald worden aan de gemeente.Uit onderzoek van Emmen bleek namelijk dat projectleider Kadir Arslan geld ontving van Defensie, zonder dit te melden. De gemeente wil daarom de loonkosten van 37.500 euro terug. Arslan is de enige betaalde kracht van de stichting.Catch huurt een ruimte in het wijkcentrum om de jongeren, die anders op straat zwerven, een plek te geven. Ook wordt daar bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding gegeven.Het bestuur van het wijkcentrum heeft Catch toegang tot het gebouw ontzegd . Volgens het bestuur is het 'door afwezigheid van gekwalificeerde leiding, niet verantwoord om de overeenkomst voort te zetten', schrijft zij in een verklaring. Eerder wilde het bestuur nog geen toelichting geven op het ontzeggen van de toegang.Volgens het bestuur is deze maatregel nodig om de orde en de veiligheid te bewaken. Zo zijn er de afgelopen dagen ramen ingegooid aan de achterkant van het pand. Het bestuur gaat de komende tijd in gesprek met het bestuur en de projectleider van catch om tot een passende oplossing te komen voor het probleem. "De jongeren van de wijk Angelslo zullen hierbij als uitgangspunt genomen worden."