Auto botst tegen parkeergarage in Hoogeveen: een dode De auto is frontaal tegen een parkeergarage gereden (foto: Persbureau Meter) De toedracht van het ongeluk is niet bekend (foto: Persbureau Meter) Twee mensen zijn ernstig gewond geraakt (foto: Persbureau Meter)

Een auto is vanavond frontaal tegen de helling van parkeergarage De Kaap gebotst in Hoogeveen. Daarbij is een iemand om het leven gekomen. Ook raakte iemand zwaargewond.

Het ongeluk gebeurde rond 22.00 uur.



Volgens getuigen is op de achterbank van de auto een grote hoeveelheid geld aangetroffen. De omgeving is afgezet en de politie spreekt van een plaats delict.



"Voor ons is op dit moment de aanleiding van het ongeluk nog onduidelijk", zegt een woordvoerder van de politie. "We doen daar op dit moment onderzoek naar."