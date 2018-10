Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Dode in Hoogeveen na overval op Chinees-Indisch restaurant [update] De auto is frontaal tegen een parkeergarage gereden (foto: Persbureau Meter) De toedracht van het ongeluk is niet bekend (foto: Persbureau Meter) Op de achterbank hebben omstanders een hoeveelheid geld zien liggen (foto: Persbureau Meter)

Bij een overval op een Chinees-Indisch restaurant aan de Hoofdstraat in Hoogeveen is vanavond de eigenaar van het restaurant om het leven gekomen. Dat zegt een medewerker van het restaurant.

De politie kan niet bevestigen dat het om de eigenaar gaat, maar laat via Twitter weten dat 'een slachtoffer is overleden'.



'Geld op de achterbank'

Na de overval is rond 22.00 uur een auto frontaal tegen de helling van parkeergarage De Kaap gebotst. Op de achterbank van de wagen zou een hoeveelheid geld zijn gevonden, melden ooggetuigen. De parkeergarage aan het Kaaplaantje ligt vlak achter het restaurant



Ook raakte iemand zwaargewond, maar het is niet bekend of diegene betrokken was bij het ongeluk met de auto of de overval op het restaurant. De politie heeft het gebied afgezet en de recherche doet onderzoek. "Voor ons is op dit moment de aanleiding van het ongeluk nog onduidelijk", zegt een woordvoerder van de politie.