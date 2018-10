Woonwijkcentrum Holdert in Emmen haalt herinneringen op aan Aleid Rensen

Tientallen ouderen in woonwijkcentrum Holdert in Emmen haalden vanavond met elkaar herinneringen op aan oud-dierentuindirectrice Aleid Rensen.

Aanleiding was een optreden en doneeravond van Harmonie Euterpe, voor de voorstellingDe voorstelling wordt georganiseerd door de harmonie en vindt volgend jaar mei plaats in de voormalige dierentuin, het Rensenpark in Emmen. De show laat het leven van Aleid Rensen zien als directrice van de oude dierentuin.Aleid vormde samen met haar man Jaap tussen 1970 en 1995 de directie van het dierenpark in het centrum van Emmen. Ze overleed in december 2016."We willen echt iets voor het echtpaar doen", zegt dirigent Martijn Veenstra. "Ze hebben zoveel betekend." Om de voorstelling van gecomponeerde muziek te voorzien, is er een crowdfundingsactie in het leven geroepen. Er moet daarvoor ongeveer tienduizend euro worden ingezameld. De teller staat nu op bijna drieduizend euro.Speciaal voor de ouderen en andere geïnteresseerden was er vanavond een zogeheten offline-moment, voor mensen die niet kunnen doneren via internet. "Als ik in de pot kijk", wijst Veenstra naar een glazen hoge spaarpot, "zit daar alweer een paar honderd euro in.""Ik vind het echt fantastisch", zegt een oudere man. "Ik ben altijd vrijwilliger geweest in de oude dierentuin. Ik kende Aleid niet goed, ze was altijd een autoriteit voor ons. We gaan zeker naar de voorstelling toe."De crowdfundingsactie loopt nog tot het eind van deze maand. "En dat gaat helemaal goedkomen", lacht de dirigent.