Rhee weggestreept van Asser kaart voor zonneparken

Rhee verdwijnt weer van de kaart met zonneparklocaties in Assen. Wethouder Gea Smith deed die toezegging vanavond in de raad, na forse kritiek op de manier waarop Rhee op de kaart was gezet.

De buurtschap verzette zich de afgelopen weken met hand en tand tegen een zonnepark vlak voor de deur. Volgens de inwoners zou dat het cultuur-historische landschap rond Rhee aantasten.Bovendien was er vooraf niet met hen gesproken, en is Rhee zomaar op de kaart gezet. "Dus hoezo participatie van burgers", is de kritiek. Ook begrijpen inwoners niet waarom er bij Rhee wel wordt gekozen voor zonnepanelen op landbouwgrond, terwijl de gemeente dat in andere delen van het krappe buitengebied pas wil doen als daken van woningen en bedrijven goed benut zijn, net als overtollige industriegrond en andere loze grond.Het CDA kwam samen met Stadspartij PLOP en 50PLUS met een amendement om Rhee van de kaart te schrappen. Ook ChristenUnie en SP begrepen de keuze voor Rhee niet, omdat draagvlak volledig ontbreekt, terwijl de gemeente dat wel nastreeft met haar zonneparkenplan. Uiteindelijk stemde de voltallige raad voor het amendement om Rhee weg te strepen.De bewoners zijn blij met de uitkomst. Maar ze blijven op hun hoede. Wethouder Smith sluit namelijk niet uit dat Rhee toch weer in beeld komt, als Assen zijn duurzaamheidsdoelstelling van 14 pocent in 2020 niet haalt. "Mocht de locatie toch nodig zijn, en dat is gezien onze opgave niet denkbeeldig, dan gaan we in gesprek met Rhee. Maar dit keer wel in overleg, en met goede communicatie. Want ik geef toe, dat is niet goed gegaan", erkende Smith.