'Diep geraakt' college vraagt opnieuw steun raad voor ijsbaan

Burgemeester Karel Loohuis heeft de raad van Hoogeveen gevraagd klip en klaar aan te geven of het door moet gaan met het kunstijsbaanplan. Het college zegt diep geraakt te zijn door alle kritiek die er opklinkt in het Rekenkamerrapport en vervolgens de media.

De raad kreeg vanavond de kans de Rekenkamercommissie vragen te stellen over haar bevindingen. Opnieuw liet die weten dat het plan grote financiële risico’s bevat. Maar volgens het college is het onmogelijk in een lopend proces goed onderzoek te doen. Daarom blijft Loohuis bij de termen dat het rapport 'onbegrijpelijk, ongenuanceerd en onvolledig' is.De burgemeester geeft aan dat het college diep geraakt is door alle kritiek. “Onze reactie was behoorlijk hard. Dat komt mede door de harde kritiek van de Rekenkamer. Maar als er gezegd wordt dat het college de raad onvolledig heeft geïnformeerd of onjuist, dan gebruikt het hele zware termen."Over het obligatiefonds, dat hopelijk 5 miljoen euro moet opleveren, zegt Loohuis dat er altijd is gezegd dat er een risico is dat het niet volkomt. Maar de burgemeester zegt ook dat hij in de afgelopen weken met een bedrijf heeft gesproken die serieus wil nadenken of het 5 miljoen euro ter beschikking wil stellen.Loohuis noemt het stuitend hoe er nu in het openbaar gesproken wordt over de plannen van de gemeente met de bouw van een ijsbaan en een zwembad. Loohuis: "U moet het ons niet kwalijk nemen dat we het rapport van de Rekenkamercommissie onbegrijpelijk, ongenuanceerd en onvolledig noemen."Afgelopen juli stemde de raad in met het plan van het college. Voorwaarde was een onderzoek door de Rekenkamercommissie en een tweede voorwaarde dat de ijsbaan niet duurder zou worden dan 32 miljoen euro.Op 1 november debatteert de raad over de conclusies uit het Rekenkamerrapport. Een week later is daarover een besluit in de raad. Hoogeveen vraagt tot 1 november nog geen verlenging aan van de einddatum voor de ijsbaansubsidie van 5 miljoen euro.