Gemeente Meppel gaat verkeersoverlast Rogat versneld aanpakken

De herinrichting en het verkeersveiliger maken van het dorp Rogat moet zo snel mogelijk gebeuren. Aanpak van de weg door het dorp stond eigenlijk voor 2021 gepland.

Inwoners van Rogat ervaren veel doorgaand verkeer dat veel te hard rijdt. Een motie van Christenunie, CDA, D66 en PvdA overtuigde de gemeenteraad van Meppel dat er sneller werk van de herinrichting moet worden gemaakt. Alleen de VVD stemde tegen. Doorgaand verkeer is nu al grotendeels verboden door het dorp. Doordeweeks mogen auto’s er niet rijden in de spits en vrachtwagens al helemaal niet. Maar daar houden veel weggebruikers zich niet aan, volgens het wijkplatform Rogat. Het is een sluiproute tussen de A28 en N375. Ook raast er veel landbouwverkeer door Rogat, maar dat mag er net als bestemmingsverkeer wel rijden.Aan de randen van Rogat bestaat een vreemde situatie. Aan de A28-zijde van het dorp, op grondgebied van de gemeente Meppel, staan borden die het doorgaande verkeer verbieden. Aan de andere zijde van het dorp, op het grond van de provincie bij de Rogatsluis, staan geen borden. De buurtvereniging en het wijkplatform roepen de gemeenteraad op om daar op korte termijn iets aan te doen.De gemeente Meppel ziet het probleem van Rogat wel. Verkeerstellingen van een paar jaar geleden geven aan dat er op een dag 1.800 auto’s en vrachtwagens door het dorp rijden. Dat is een fors aantal voor een dorp van slechts 130 inwoners.De inwoners van Rogat willen graag de enige grote weg door het dorp zo herinrichten dat de leefbaarheid beter word. “Het moet meer een dorpsweg worden, met stenen, met meer hagen en lage straatlantarens. Het moet meer een dorps karakter krijgen. Wij willen het dorp niet dichtgooien, maar het moet wel veiliger” zegt voorzitter Jaqueline Olgenburg van de buurtvereniging en lid van het wijkplatform in de gemeenteraad.Wethouder Roelof Pieter Koning geeft aan dat Rogat één van de vier grote verkeersprojecten is en de gemeente er veel geld in steekt. "We hebben de wensen van Rogat overgenomen en gaan ze verder uitwerken.” Omdat 2021 al heel dicht bij is en het definitieve plan nog moet worden gemaakt, weet Koning niet of alles echt heel veel sneller gaat dan gepland.Er was ooit een idee voor een rondweg rondom Rogat. Maar dat leidde tot verdeeldheid. De gemeente Meppel heeft wel bijna alle gronden die nodig zijn voor zo’n rondweg in bezit. De rondweg staat daarom als eventuele toekomstige definitieve oplossing nog genoemd in de plannen van de gemeente, als de herinrichting van het dorp niet leidt tot een afname van doorgaand verkeer.De gemeenteraad wijzigde vanavond nog iets aan aan het GVVVP. Daarin stond de aanleg van een rotonde in de Setheweg in Meppel waar nu de kruising kruispunt met de Handelsweg en Edison ligt. Volgens wethouder Koning een gevaarlijke kruising. Een meerderheid van de gemeenteraad vindt aanpassing niet nodig en schrapte de rotonde die 500.000 moest gaan kosten. Volgens de wethouder een gemiste kans omdat ooit bij aanleg van het kruispunt de bedding en steenslag voor een rotonde al is aangebracht en een rotonde relatief eenvoudig kan worden aangelegd.