Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Ruil- en Weggeefwinkel in Assen dreigt dakloos te worden De Ruil- en Weggeefwinkel in Assen-Oost (foto: Google Maps)

Een noodkreet vanavond (donderdagavond) in de raad van Assen van de Ruil- en Weggeefwinkel. Die dreigt dakloos te raken, omdat het schoolgebouw waarin ze zitten over een paar maand gesloopt wordt.

Geschreven door Margriet Benak

De Ruil- en Weggeefwinkel zit nu nog in een voormalig schoolgebouw in Assen-Oost, maar dat moet plaatsmaken voor appartementenbouw. "Wij staan in december op straat en hebben niet zomaar honderden euro's om iets te huren. Maar wij steunen met ons initiatief wel even driehonderd tot vierhonderd gezinnen", aldus Richard van den Bos.



Lichtpuntje

Wethouder Roald Leemrijse kwam met een klein lichtpuntje. De voormalige Vredeveldschool wordt niet al in december gesloopt, maar pas in maart. "Dus er is nog wat extra tijd. Maar we kunnen als gemeente niet zomaar alternatieve huisvesting aanbieden. We willen goed kijken hoe we dit soort initiatieven voor de toekomst goed kunnen huisvesten, zonder al te veel extra kosten aan gemeentelijk vastgoed", aldus Leemrijse.



'We leveren geld op'

Van den Bos vindt dat de gemeente verder moet kijken dan alleen naar de huisvestingslasten van de winkel, die mensen met een smalle beurs een plek biedt voor gratis spullen, een kop koffie en een praatje op zijn tijd. "Wij leveren juist ook geld op. Want door ons initiatief, kunnen mensen die het moeilijk hebben ergens terecht. We hebben hier al heel wat mensen gehad die weer zijn opgeleefd, en weer aan het werk zijn. Dat bespaart de gemeente ook veel geld."



Volgens burgemeester Marco Out wordt de noodkreet opgepikt, en gaat de gemeente kijken wat de mogelijkheden zijn. "En anders kijken we naar een tijdelijke oplossing."



Graag vaste plek

Eerder zat de Ruil- en Weggeefwinkel in het Mercuriustheater, maar ook daar moest de vrijwilligersorganisatie weg, omdat het pand gesloopt werd. In de oude school waar de winkel nu zit, moet er volgens Van den Bos ook 500 euro aan huur betaald worden. "Dat krijgen we nu van de Stila (stichting Stimulering Leefbaarheidsfonds Assen, red), maar dat moeten we telkens opnieuw aanvragen. Ergens een vaste plek, zonder telkens die financiële onzekerheid, zou fijn zijn", aldus Bos.