Assen in startblokken voor ijsbaan als het misgaat in Hoogeveen

Assen staat zeer beslist in de startblokken, zodra het in Hoogeveen misgaat met de ijsbaan. Wethouder Roald Leemrijse liet daar vanavond (donderdagavond) geen enkel misverstand over bestaan na vragen uit de raad.

D66-fractievoorzitter Remi Moes wilde namens de voltallige raad weten of het college ook 'een actieve houding heeft' om vervolgens de kunstijsbaan met 400 meter wedstrijdbaan bij het TT Circuit te realiseren. "Zeker, als de kans zich voordoet, staan we klaar", zei Leemrijse.Realisatie van het Hoogeveense ijsbaanplan met 5 miljoen euro aan provinciale steun is hoogst onzeker geworden. De planning om de baan voor januari 2020 klaar te hebben wordt niet gehaald, waardoor uitstel van de provincie nodig is. En er ligt een kritisch Rekenkamerrapport in Hoogeveen , met grote twijfels over de financiële haalbaarheid van het project.Maar volgens Leemrijse is eerst politiek Hoogeveen aan zet en daarna de provinciale politiek. "Wij doen als college in elk geval ons best, en blijven in gesprek met de private ontwikkelaar (bouwer VolkerWessels) over IceWorldDrenthe. Maar eerst is het van belang om te horen wat er nu met het Hoogeveense plan gaat gebeuren. We zullen in elk geval de brede steun vanuit de raad overbrengen aan de ontwikkelaar", aldus Leemrijse.