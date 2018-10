A28 bij Assen in beide richtingen afgesloten door ongeluk met vrachtwagens

Deel dit artikel:













Drie vrachtwagens kwamen met elkaar in botsing op de A28

De A28 is ter hoogte van Assen in beide richtingen afgesloten omdat daar vanochtend drie vrachtwagens met elkaar in botsing zijn gekomen. Er zijn twee gewonden gevallen.





Twee vrachtauto’s staan nog met zware schade op de weg en een derde is gekanteld. De brandweer heeft een van de bestuurders uit de vrachtwagen moeten halen.



Het verkeer kan via het zuiden omrijden via de N33 en N34. Vanuit het noorden kan dat via de N34.



Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De weg zal nog uren afgesloten zijn.











