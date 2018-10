Ravage op A28 bij Assen door ongeluk met vrachtwagens [update]

De A28 is bij Assen in beide richtingen afgesloten, omdat daar vanochtend vroeg drie vrachtwagens op elkaar zijn gebotst. Er zijn drie gewonden gevallen.

Het ongeluk heeft een enorme ravage veroorzaakt op beide weghelften. Er was een vrachtauto met bieten, een met bouwmaterialen en één met post betrokken. De A28 ligt bezaaid met poststukken en bieten. Inmiddels staan er files op de A28 en andere wegen in de omgeving zoals de N34 en ook in Assen zelf.Twee vrachtauto’s staan nog met zware schade op de weg en een derde is gekanteld en door de vangrail geschoten. De brandweer heeft een van de bestuurders uit de vrachtwagen moeten halen. Een gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. De andere twee zijn ter plekke behandeld.Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De weg is tot 16.00 uur in beide richtingen afgesloten. De ANWB adviseert automobilisten tussen Zwolle en Groningen om te rijden, bijvoorbeeld via Heerenveen (A7, A32). Tussen Assen en Groningen wordt het verkeer omgeleid via Veendam, over de N33 en de A7.Volgens Rijkswaterstaat rijden veel automobilisten dwars door Assen heen, waardoor het verkeer in de stad vastloopt. "We geven mensen het dringende advies de omleidingsroute te volgen. Het heeft geen zin om door Assen te rijden, dan kom je muurvast te staan.''De afsluiting komt slecht uit, want op de wegen valt na schooltijd drukte te verwachten. Scholen in de regio's midden en noord beginnen aan een week herfstvakantie.Los van het bergen en opruimen moet de vangrail worden vervangen.