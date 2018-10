Deel dit artikel:













Oranje strijdend ten onder tegen Servië De volleybalsters gaan niet naar de finale (foto: EPA)

Brons is nog het hoogst haalbare voor de Nederlandse volleybalsters op het WK in Japan. Oranje, met Laura Dijkema uit Beilen, vocht voor wat het waard was in de halve eindstrijd tegen Servië maar moest zich uiteindelijk na vier sets gewonnen geven: het werd 1-3 (22-25 28-26 19-25 23-25).

Servië was aanvallend net iets sterker dan de ploeg van bondscoach Jamie Morrison, die morgen de mondiale eindstrijd afsluit met een wedstrijd om het brons tegen de verliezer van de andere halve eindstrijd tussen China en Italië.



Lege handen

Nederland snakt naar een eerste medaille op een WK. Veel speelsters van het huidige Oranje zijn nog niet vergeten hoe ze twee jaar geleden op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro met lege handen stonden. Nederland verraste met een plaats in de halve finale, waarin China te sterk bleek. Vervolgens ging ook de strijd om brons tegen de Verenigde Staten verloren.



Oranje versloeg Servië al eerder op dit WK (3-0). Die wedstrijd vertelde weinig over de krachtsverhoudingen tussen beide ploegen. Servië was al zeker van een plaats bij de laatste zes en spaarde veel belangrijke speelsters. In de halve eindstrijd waren sterren als Tijana Boskovic en Brankica Mihajlovic uiteraard wel van de partij. Oranje bood Servië in de eerste set aardig tegenstand maar serveerde te matig om op voorsprong te komen (25-22).



Mentaal sterk

In een bloedstollende tweede set liet Nederland voor de zoveelste keer op dit WK zien dat het mentaal sterk is. Oranje kwam terug van een achterstand van vier punten en leek op weg naar eenvoudige setwinst (24-21). Ook Servië wist lang niet van opgeven en capituleerde pas na het zesde setpunt: 28-26. De ploeg van bondscoach Morrison begon uitstekend aan de derde set (11-8) maar kon niet voorkomen dat Servië zich herstelde (25-19).



Ook in de vierde set toonde Nederland veel veerkracht en kwam het zelfs terug van een achterstand van vijf punten. Uiteindelijk was Servië op de beslissende momenten echter wederom wat sterker. Oranje hard vooral veel last van Tijana Boskovic (25 punten) en Brankica Mihajlovic (21 punten). Lonneke Sloetjes was met 20 punten topscoorster aan Nederlandse zijde. Anne Buijs tekende voor 15 punten.



[tweet:https://twitter.com/ZiggoSport/status/1053182953516421120/video/1]