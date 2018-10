Oorzaak ziekmakende lucht S.I.T. Controls Hoogeveen nog mysterie

De meting die het RIVM heeft verricht nadat mensen eerder deze maand onwel werden bij S.I.T. Controls in Hoogeveen geeft geen uitsluitsel over de oorzaak. Twee andere metingen waarvan de uitslag al eerder bekend was leverden ook niets op.

Het blijft daarom onduidelijk hoe verontreinigde lucht in de fabriek terecht is gekomen en klachten veroorzaakte als rode ogen, geïrriteerde luchtwegen en braakneigingen.Manager Anton Tuinstra van S.I.T. Controls blijft ervan overtuigd dat het probleem van buiten komt. Hij geeft aan dat de fabriek gevoelig is voor vieze lucht, omdat vanaf het dak lucht wordt aangezogen, gefilterd en de fabriek binnengeblazen voor ventilatie. De fabriek gaat nu zelf verder zoeken naar de mogelijke oorzaak. “De inlaatfilters hebben we veiliggesteld. Ze zijn luchtdicht opgeborgen. Die gaan we verder onderzoeken,” aldus Tuinstra.“We zijn nu onwetend over de oorzaak en natuurlijk wil je de oorzaak weten om te voorkomen dat het weer gebeurt,” zegt Trijntje Pol, voorzitter van de ondernemingsraad. Volgens Pol heeft het incident de werknemers van de fabriek nog dagen erna bezig gehouden, totdat manager Tuinstra een toelichting gaf aan het personeel met onder meer de uitslag van de twee RIVM-metingen. Die gaven dus geen uitsluitsel over de oorzaak. “Daarna waren de zorgen van de mensen grotendeels weggenomen,” aldus Pol.De mensen die onwel zijn geworden zijn op één na allemaal weer aan het werk. Wel is bij RTV Drenthe bekend dat in ieder geval één werknemer ontslag heeft genomen als gevolg van het incident. Zij had al migraine voordat ze bij S.I.T. Controls werkte en was van plan te stoppen, maar het incident gaf de doorslag.Op de vraag of de veiligheid van de medewerkers niet voorop moet staan en manager Tuinstra niet had kunnen wachten met heropstarten van de productie tot de uitslag van de laatste meting bekend was, zegt hij dat het RIVM niet zou hebben verwacht dat de derde en laatste meting wel helderheid zou geven over de oorzaak van de vieze lucht. Een woordvoerder van het RIVM zegt dat in een gesprek met de directeur is gezegd dat er wel wat stoffen zijn gevonden in de eerste twee metingen, maar dat het ging om lage waardes. “Veraf van interventiewaardes, dus zonder noodzaak om in te grijpen,” aldus het RIVM.RTV Drenthe ontving meerdere meldingen van werknemers en ex-medewerkers over een ongezond werkklimaat in de fabriek. Zo vertelt iemand van wie de naam bij de redactie bekend is dat ze dit jaar ziek werd van het werkklimaat. De klachten betreffen een droge keel, duizeligheid, een raar gevoel in het hoofd en thuis overgeven na afloop van het werk. Een andere werknemer nam zelfs ontslag omdat ze ziek werd van het werk. Verder zouden een rat en maden zijn aangetroffen en zouden de toiletten vies zijn. Dit werd ontkend door S.I.T. Controls.Tuinstra betreurt de klachten over het werkklimaat in de fabriek. Hij geeft nu wel toe dat er dit jaar een rat is aangetroffen bij S.I.T. Controls. “Ik was daar eerder niet van op de hoogte,” zegt hij. De toiletten waren voordat ze tien jaar geleden werden vervangen vooral oud, maar niet vies, zegt hij. Preventiemedewerker Wendy van Romunde zegt dat de toiletten twee keer per dag schoon worden gemaakt en dat iedereen samen moet zorgen dat ze ook schoon blijven. Van maden is zij niet op de hoogte.De fabrieksmanager erkende al eerder dat het erg warm kan worden in de fabriek. De temperatuur wordt elk kwartier gemeten en de hoogst gemeten temperatuur is 35,2 graden. “Als het buiten veertig graden is, dan is het hierbinnen niet veel anders,” zegt Tuinstra. Waarom dan geen airconditioning? “Dat helpt niet en het is te duur. De fabriek moet ook nog winst maken,” verklaart Tuinstra.Preventiemedewerker Van Romunde voegt toe dat werken in airconditioning mensen ook ziek kan maken. “Het temperatuurverschil tussen binnen en buiten kan ook tot klachten leiden,” zegt Van Romunde. Ze zegt dat er hard wordt gewerkt om de temperatuur te laten dalen. “Als de eigenaar van het pand daarmee instemt gaan we een warmtewerende verf aanbrengen op het dak. In theorie scheelt dat vier tot vijf graden, in de praktijk hopelijk drie. En dit jaar gaan we de TL-verlichting vervangen voor LED-licht, waarmee de binnentemperatuur waarschijnlijk nog een graad daalt,” zegt Van Romunde.Een derde maatregel die de fabriek van plan is te nemen om de temperatuur te laten dalen is een scheiding aanbrengen tussen de productiehal en de ruimte waar de tinbaden staan, die overigens zijn voorzien van afzuiging en in een gesloten systeem zitten.Trijntje Pol van de ondernemingsraad zegt dat er afgelopen zomer al grote stappen zijn gezet om het werkklimaat te verbeteren. Eerder mochten werknemers de ventilator bij hun werkplek pas aanzetten bij een temperatuur van boven de 26 graden, nu mogen ze de ventilatie zelf op elk gewenst moment aanzetten. En moesten de ramen eerder nog dicht blijven om het productieproces niet te verstoren, nu mogen die open op warme dagen. Ook mogen de werknemers vijf minuten langer pauzeren als het heet is. Verder is iedere werkplek voorzien van een afzuiger om de damp die vrijkomt bij het solderen af te zuigen. Dat laatste heeft RTV Drenthe zelf vast kunnen stellen bij een rondleiding in de fabriek.Maar warm blijft het. “Niet iedereen kan even goed tegen de warmte,” zegt Tuinstra daarover. Meerdere mensen melden aan RTV Drenthe dat afgelopen zomer wel vijf tot zeven keer werknemers zijn afgevoerd met ambulances. UMCG Ambulancezorg geeft die informatie niet vanwege de privacy. Het bedrijf ontkent. “Ik heb alle BHV-rapporten vanaf 1 mei dit jaar gecontroleerd en in geen enkel rapport gerelateerd aan BHV-inzet als gevolg van hitte staat dat er een ambulance is gekomen,” zegt Van Romunde.Voelen mensen zich wel vrij om klachten te melden? De manager noemt de werksfeer goed. “Het kan wel zijn dat ze vanuit eerder werk hier geen goede ervaringen mee hebben en dat ze die ervaringen projecteren op ons bedrijf,” aldus Tuinstra. Preventiemedewerker Van Romunde zegt te proberen zoveel mogelijk met de mensen in gesprek te gaan om tot een werkbare situatie te komen. Het ziekteverzuim ligt volgens Tuinstra onder het landelijk gemiddelde en het verloop onder de werknemers noemt hij minimaal.S.I.T. Controls maakt deel uit van de beursgenoteerde Sit Group met als hoofdzetel Padova, Italië. De Sit Group heeft acht fabrieken wereldwijd, meer dan 2.100 werknemers en een omzet van 324 miljoen euro in 2017. Het Hoogeveense bedrijf maakt onder meer printplaten voor CV installaties. In Hoogeveen werken ongeveer 150 mensen in ploegendiensten.