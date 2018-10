Deel dit artikel:













Slaapwandelende vrouw halfnaakt over straat in Assen Vrouw slaapwandelend over straat (foto: archief RTV Drenthe)

De politie in Assen werd vannacht gebeld, omdat er in de stad een huilende vrouw in haar ondergoed over straat liep.





De vrouw bleek aan het slaapwandelen te zijn, meldt de politie via Twitter. Toen agenten bij haar kwamen, was ze wakker geworden.