Aanleg tunnel bij station Coevorden van start

Na tien jaar voorbereiding is er vanochtend een start gemaakt met de aanleg van de tunnel van het stationsgebied naar het centrum in Coevorden.

"De mensen hebben er lang op gewacht", zegt projectleider Henk Jan ten Brink, terwijl een kraan druk aan het graven is en het geluid van de heimachine over het station galmt. "Op de plek waar wordt gegraven, wordt een bouwlocatie vrijgemaakt. Zo kunnen we de tunnel in de bouwput maken. Die wordt er vervolgens ingeschoven en daarna verder afgewerkt", zegt Ten Brink."Dat moet zo omdat de spoorlijn er niet zo lang uit kan. Binnen 76 uur moeten we een gat graven, de tunnel eronderdoor schuiven en de sporen er weer op leggen, zodat de trein er weer overheen kan rijden. Vervolgens gaan we aan de slag met de hellingbanen en de trappen."Op het station zijn al een tijdje werkzaamheden aan de gang. Ten Brink: "We hebben de sporen al verlegd en zijn bezig met de fietsenstalling. Daar zijn we vier jaar terug al mee gestart."De reden hiervoor is onder meer dat de P+R, die nog nog aan de stadskant ligt, verhuisd wordt naar de andere kant, westkant. "Daar komt ook een deel van de fietsenstalling. Aan de stadskant is het nu te druk. Dat komt de kwaliteit van het station ten goede. We willen het aantrekkelijk maken voor de mensen die Coevorden bezoeken."Waarschijnlijk is het stationsgebied, inclusief aanleg van de tunnel, begin 2020 af.