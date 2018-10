Chinees Hoogeveen probeerde mogelijk overvallers te stoppen

De eigenaar van het Chinees restaurant in Hoogeveen die gisteren om het leven kwam bij een verkeersongeluk, lag naast de auto. Mogelijk heeft hij geprobeerd om de auto te stoppen.

Wat zich gisteravond precies heeft afgespeeld aan het Kaaplaantje is nog steeds onduidelijk. Mogelijk is een overval op het restaurant gepleegd en bronnen zeggen dat de eigenaar waarschijnlijk heeft geprobeerd om de overvallers tegen te houden. Hij zou zich hebben vastgeklampt aan de deur van de bestuurder.De politie zegt een mogelijk misdrijf in of bij het restaurant te onderzoeken en houdt ook rekening met dit scenario.In de auto lag een zwaargewonde man uit Den Haag. Buiten de auto werd de man uit Hoogeveen gevonden. Hij overleed later die avond. In de buurt is later een tweede man uit Den Haag aangehouden. De politie onderzoekt wat zijn rol was.De auto reed tegen een betonnen verhoging bij parkeergarage De Kaap in Hoogeveen.De politie bevestigt wel dat er in de auto een hoeveelheid geld lag. Er zijn volgens de politie aanwijzingen dat het verkeersongeluk op het Kaaplaantje, achter het restaurant aan de Hoofdstraat, te maken heeft met een mogelijk misdrijf.