Col du VAM, Poeste van Wiester, 'Skietbultie' of toch VAM-berg?

De VAM-berg in Wijster werd gisteren officieel geopend voor fietsers. Voor de gelegenheid werd de berg omgedoopt tot 'Col du Vam'. Een naam waar niet iedereen blij mee was.

En dat blijkt ook uit onze poll. Van de 1.306 mensen die hun mening gaven, vindt 85 procent de naam niet goed. Bijna 600 mensen deden zelf een suggestie voor een nieuwe naam.Uit die suggesties blijkt dat de naam VAM-berg het populairst is. Ruim 200 mensen spraken hun voorkeur uit voor die naam of een variatie daarop zoals VAM-bult of VAM-barg.Andere stemmers kwamen met verwijzingen naar Wijster, zoals 'Wijsterberg', 'Bult van Wiester' of 'De Poeste van Wiester'. Of met verwijzingen naar Drenthe, zoals 'Top van Drenthe', 'Dak van Drenthe' of 'De Drentse Puist'. Sommigen zochten het over de grens en suggereerden 'Mont VAM', Mont Vamtoux of op z'n Italiaans 'Passo di Vam'.Sommige stemmers bedachten namen die te maken hadden met de functie van de berg. Kliko-berg was zo'n inzending. Maar ook Gifberg kwam voorbij.Anderen gingen zelf creatief aan de slag en lieten de locatie helemaal los. Zij bedachten namen als 'De Kutenbieter', 'De Kloete', 'De Knoepert' en 'De Zwerfkei'. Een paar lezers waren blijkbaar niet echt onder de indruk van de Drentse berg en stuurden namen als 'Skietbultie' in.