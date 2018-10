Deel dit artikel:













Technisch directeur Sterk Midden-Drenthe stapt op Peter de Vries (rechts) stapt op als technisch directeur van Sterk Midden-Drenthe (foto: RTV Drenthe)

Peter de Vries, één van de twee betrokken directeuren van coöperatie Sterk Midden-Drenthe, stapt op. Reden hiervoor is dat de Raad van Commissarissen (RvC) de uren van de twee directeuren wil halveren.

Geschreven door Josien Feitsma

Henk van de Boer van de RvC van de coöperatie reageert op het vertrek van De Vries. “Het vertrek is echt zijn eigen keuze geweest. We gaan over op minder uren omdat we in een nieuwe fase komen. De voorbereidingen zijn nu geweest en het is tijd voor consolidatie en dat vraagt een andere inzet. De directie heeft zelf ingestemd met een verdeling van 1,25 fte en daar houden we ons aan.”



Mogelijkheid ontnomen

De heren moeten terug van 40 naar 24 uur in de week. “Ik ben altijd gegaan voor kwaliteit en met minder uren wordt mij die mogelijkheid ontnomen. Het is op deze manier onmogelijk om voor mij verder te gaan”, legt De Vries uit.



“Met de glasvezel in de grond ben je er als coöperatie nog niet. Je moet je leden blijven bedienen. In de ogen van de RvC is het al ‘mission completed’ terwijl de leefbaarheid, het beheer en gebruik nog verder ontwikkeld moeten worden.”



Tegen elkaar uitspelen

De Vries denkt dat de leden de keuze van de RvC, om de directeuren minder uren te laten werken, zullen merken. “Met name als het gaat om e-health en extra diensten gaan mensen een stukje kwaliteit missen.” Daarnaast zegt De Vries dat de praktijk hem heeft geleerd dat je als directeur van een glasvezelcoöperatie snel door partijen uitgespeeld kan worden. Om dat te voorkomen is extra tijd nodig.



Volgens Van de Brink zal de coöperatie ondanks het verminderde aantal uren van de directeuren nog steeds kwaliteit leveren en meegaan met de ontwikkelingen. “Op het gebied van glasvezel zijn een heleboel toepassingen. We willen die verder ontwikkelen. We moeten bezien of dat binnen de uren kan of dat daar extra faciliteiten voor moeten komen."



Burgerinitiatief

De Vries was de grondlegger voor het burgerinitiatief voor het glasvezelgebruik in de gemeente Midden-Drenthe. “De sociaal-maatschappelijke betekenis is voor mij altijd een drijfveer geweest. Hoe zuur het ook is, de ambitie is er nog steeds, maar het moet wel haalbaar zijn.”



Mededirecteur Roel Seele sloot na de oprichting aan bij De Vries. Hij zegt voorlopig wel te blijven bij de coöperatie.