Gewonde bij auto-ongeluk in Emmen Een auto-ongeluk in de wijk Bargeres in Emmen (foto: Persbureau Meter)

Bij een botsing tussen twee auto's in de wijk Bargeres in Emmen is vanochtend iemand gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Brinkeweg met de Druwerbrink. De oorzaak is waarschijnlijk een voorrangsfout van een beide bestuurders.



De gewonde is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Beide auto's zijn afgesleept.