Bieten op de A28 opgeruimd, maar de weg plakt nog

Bergingsbedrijven hebben een deel van de rommel op de A28 bij Assen, na het ongeluk van vanmorgen, inmiddels opgeruimd. De bieten zijn weg, maar de weg heeft nog wel een "plakkerige, kleiachtige" laag, meldt Rijkswaterstaat (RWS).

Die laag moet eerst verwijderd worden en het is niet zeker of dat lukt. In het slechtste geval moet het asfalt compleet worden vervangen. Dan duren de werkzaamheden langer dan de geplande eindtijd van vier uur vanmiddag. "We hopen met schoonmaken vier uur te halen, maar als dat niet lukt, zal het later worden", zegt woordvoerder Melanie van Jaarsveld van RWS.Bij het ongeluk vanmorgen waren drie vrachtwagens betrokken. Een truck is inmiddels geborgen, de andere twee liggen er nog. Een vrachtwagen met bieten ging door de middenberm en daardoor kwamen in beide rijrichtingen bieten te liggen. De andere vrachtwagens waren geladen met post en met bouwmaterialen.De drie chauffeurs raakten gewond. Een van hen is naar een ziekenhuis is gebracht. Hij moest door de brandweer uit zijn vrachtwagen worden gehaald. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De politie doet onderzoek met drones.Rijkswaterstaat roept weggebruikers die hun herfstvakantie in Drenthe doorbrengen op om zich goed op de hoogte te stellen van de situatie bij Assen voor ze op pad gaan.