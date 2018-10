Buurtbewoners na dodelijk ongeluk Hoogeveen: Het leek wel een ontploffing

Buurtbewoners rond het Kaaplaantje in Hoogeveen zijn aangeslagen door de gebeurtenissen van gisteravond. Een auto botste tegen een betonnen rand van een parkeergarage en daarbij viel een dode: de eigenaar van een Chinees restaurant.

Twee bossen witte rozen liggen op het wegdek van het Kaaplaantje in Hoogeveen. De bloemen markeren de plek waar de restauranthouder uit Hoogeveen om het leven kwam. De mogelijke toedracht van het ongeluk zou een overval zijn.Buurtbewoners die getuige waren van het incident vertellen allemaal hetzelfde verhaal. “Ik hoorde een hele harde klap, alsof er een heel groot stuk vuurwerk ontplofte”, zegt Siebe Hazenberg die vanuit zijn appartement uitkijkt op de plaats van het ongeluk.Een andere getuige is Mitchel Poppink, die met drie vrienden op een bankje in de buurt zat. Hij verleende na de klap eerste hulp aan het slachtoffer dat later overleed. “We renden er meteen heen. Ik zag direct twee mensen liggen. Eén buiten de auto en eentje nog half in de auto.”De man half in de auto was gewond, maar de persoon die op straat lag, de Chinese restauranteigenaar, was er zeer ernstig aan toe. "Hij bloedde hevig. Hij had een wond in zijn been en één in zijn borst”, vertelt Poppink. “Ik probeerde ervoor te zorgen dat hij bij kennis bleef, maar de man bleef wegvallen.”Op de achterbank van de auto lag contant geld. Hoeveel precies is niet duidelijk. Volgens verschillende getuigen ging het om losse briefjes papiergeld. “De auto kwam bij de Chinees vandaan en hij, de eigenaar, is op de motorkap gesprongen”, vertelt buurtbewoner Hazenberg, die het slachtoffer kent.“De vrouw van de Chinees was helemaal overstuur, ik kreeg er kippenvel van.” Volgens Hazenberg wilde de vrouw het geld uit de auto halen: “Maar dat mocht niet van de politie.”Nadat de slachtoffers waren afgevoerd begon de politie met een onderzoek naar de sporen. De gewonde man blijkt uit Den Haag te komen. In de buurt werd later ook een andere man uit de Hofstad aangehouden. “Ik heb bijna niet geslapen vannacht”, aldus Hazenberg, “De politie was pas rond drie uur vanmorgen klaar.”Buurtbewoners weten niets over de bizarre toedracht van het ongeluk. De auto die tegen het muurtje van de parkeergarage botste, is een dure BMW met een cataloguswaarde van ruim 120.000 euro. Er wordt gespeculeerd over een mogelijke overval, maar niemand weet het zeker. Ook de politie wil daar niets over zeggen.