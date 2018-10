Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Muzieklijst Harry's Blues zondag 21 oktober 2018

Ralph de Jongh is een graag geziene gast op de Drentse podia. Regelmatig treedt hij op in Grolloo, Amen, zuidwolde of Borger. Al of niet met zijn band. Omdat hij de komende tijd optreedt in Borger en Veendam selecteerde hij voor deze uitzending de muziek. Nummers met als thema Opstand en verzet, want oktober is de Maand van de Geschiedenis. De bluesmuziek kent er vele. In het programma ook een Terplekkepoem van Egbert Hovenkamp.