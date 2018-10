Deel dit artikel:













Profbokser Ben Tingen nu zelf in de touwen Profbokser Ben Tingen nu zelf in de touwen (foto: RTV Drenthe/Karin Mulder)

BOKSEN - "Ik kon m'n hoofd bijna niet meer draaien en ik kreeg m'n mond niet meer open." Profbokser Ben Tingen uit Bovensmilde werd in juni met spoed geopereerd aan een abces achterin z'n keel. Het was het gevolg van een uit de hand gelopen keelontsteking. Maar nu, vier maanden later, is hij nog altijd niet fit en staat z'n bokscarrière stil.

Geschreven door Karin Mulder

"Het herstel is me verschrikkelijk tegengevallen. Ik ben acht tot tien kilo afgevallen. Ik was echt helemaal aan de latten", reageert Tingen.



'Echt bekaf'

In 2015 stapte hij over van de amateurs naar de profs. Inmiddels heeft hij tien partijen achter z'n naam staan. Negen keer won hij en één wedstrijd eindigde onbeslist. Alleen rust kan hem nu verder helpen. Zijn bloedwaardes zijn nog steeds niet goed en er lopen nog altijd onderzoeken. Zijn elfde profpartij staat dan ook nog niet gepland. "Ik heb nog heel lang antibiotica nageslikt. Dat heeft waarschijnlijk van alles met m'n darmen gedaan. Ik was daardoor verschrikkelijk vermoeid, echt bekaf", verklaart Tingen. En steeds als hij z'n training weer probeerde op te pakken werd hij ziek.



Beter af kunnen zeggen?

Al met al is Tingen vanaf mei niet topfit. Twee weken voor het gevecht om de Open Nederlandse proftitel in de Bonte Wever in Assen werd hij behoorlijk ziek. "Ik moest een paar dagen plat en had hoge koorts en keelontsteking. Ik heb toen gelijk een antibiotica-kuur genomen en die sloeg goed aan. Dus was ik wel wedstrijdklaar. Achteraf had ik het misschien beter af kunnen zeggen."



Hij won in Assen z'n tiende profpartij wel, maar lang kon hij er niet van genieten. "Ik begon m'n lichaam rust te geven. Maar in plaats van dat ik daar beter van werd, werd het alleen maar minder en lag ik binnen twee weken op de operatietafel".



Roofbouw

Tingen weet dat hij al jaren roofbouw op z'n lichaam pleegt. Hij traint zes tot zeven keer per week. Daarnaast runt hij zijn eigen sportschool en heeft hij een gezin. Met z'n 34 jaar weet hij ook dat z'n carrière als profbokser een keer ophoudt. "Ik ben natuurlijk niet de jongste meer. en het is niet de bedoeling dat ik m'n lichaam zo kapot maak dat ik er niet voor m'n gezin kan zijn", besluit de prof uit Bovensmilde.