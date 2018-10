Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Boetes voor bellende bestuurders op N34 Veel bellers bekeurd op de N34 (foto: ANP Extra)

Twaalf automobilisten hebben gisteren een boete gekregen, omdat ze tijdens het rijden op de N34 zaten te bellen of te appen.

De politie hield voor de vijfde keer in korte tijd een controle op de autoweg. Gisteren was dat op het gedeelte in Zuidoost-Drenthe.



Ernstige ongelukken

De controles worden gehouden omdat er veel klachten binnenkomen over gevaarlijk rijgedrag en omdat er geregeld ernstige ongelukken gebeuren.



In totaal kregen twintig bestuurders gisteren een boete. Behalve voor bellen achter het stuur, werden bekeuringen uitgedeeld voor onder meer te hard rijden, onnodig op een vluchthaven staan en voor een overbeladen aanhanger.



Nog meer bellers

Ook zagen agenten nog twintig andere automobilisten rijden met hun mobieltje in de hand, maar die konden niet worden gepakt.