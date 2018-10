Boerin Agnes gaat het theater in

Boerin Agnes gaat theater maken. Ze komt met drie voorstellingen waarin ze vertelt waarom ze boerin is geworden en hoe ze zich staande houdt in de hedendaagse uitdagingen voor de agrarische sector.

Agnes Lensing-van de Ven uit Gasselternijveen werd in 2007 bekend door het programma Boer Zoekt Vrouw. Eerder dit jaar liet ze weten dat ze zich ernstig zorgen maakt over de toekomst, omdat haar pas uitgebreide bedrijf zwaar wordt getroffen door nieuwe regels voor fosfaatuitstoot.Het optreden voor publiek ziet ze als een soort tweede tak. "Ik wil in de nabije toekomst als spreker over vrouwelijk en agrarisch ondernemerschap mijn horizon gaan verbreden en de hele wereld weer trots laten worden op de agrarische sector. Hopelijk is dit een kans om extra inkomsten voor mijn boerderij te vergaren en zo het bedrijf in de benen te houden."Hoogleraar Peter Peters, die als boerenzoon ooit als bedrijfsopvolger werd gezien, gaat met boerin Agnes op pad. Ze treden op in Assen, Weert en Arnhem.