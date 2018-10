Deel dit artikel:













Acht gewonden bij twee ongelukken op A37 bij Hoogeveen Het verkeer staat muurvast bij Hoogeveen-Oost (foto: Persbureau Meter) Op de A37 staat een file nadat er een ongeluk is gebeurd (foto: persbureau Meter)

Bij twee ongelukken op de A37 tussen Hoogeveen en Emmen zijn drie auto's over de kop geslagen. Acht mensen zijn lichtgewond geraakt.

Op de snelweg van Hoogeveen richting Emmen is bij de afslag Hoogeveen-Oost één rijstrook dicht om hulpverleners ruimte te geven. Er zijn meerdere ambulances ter plekke. Ook de traumehelikopter werd opgeroepen, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig.



De ongelukken zijn binnen een afstand van 300 meter gebeurd. Het verkeer staat muurvast. Ook het verkeer op de A28 heeft last van de vertraging bij Hoogeveen.



Over de oorzaak van de ongelukken is nog niks bekend.