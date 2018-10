Deel dit artikel:













Tien jaar cel en tbs voor neerschieten fietser en ramkraak Zuidlaren Azim A. met zijn advocaat (tekening: Annet Zuurveen) De Korreweg in Groningen, waar Azim A. een fietser neerschoot. In 2916 overviel Azim A. een winkel in Zuidlaren. De winkel in Zuidlaren die in 2016 werd overvallen. Politie trof bloed van Azim A. op de deurpost van de winkel (foto: Persbureau Meter)

De 21-jarige man die vorig jaar op een willekeurige fietser in Groningen schoot en hem daarmee verlamde, moet tien jaar de cel in. Ook kreeg hij tbs met dwangverpleging opgelegd. Azim A. stond ook terecht voor een ramkraak in 2016 in Zuidlaren.





Grof geweld

A. ontkende de ramkraak op een telefoonwinkel in Zuidlaren. De kraak ging gepaard met grof geweld en er werd veel vernield aan de winkel aan de Stationsweg. Op de beschadigde deurpost zat bloed van Azim A. De rechtbank vond de ontkenning dan ook ongeloofwaardig.



De rechtbank rekende de man zwaar aan dat hij in beide zaken zijn kaken stijf op elkaar hield. "Hij neemt niet zijn verantwoordelijkheid voor zijn daden", zei de rechter.



Het zwaarste feit noemde de rechtbank het neerschieten van de student op de Korreweg in Groningen. Die werd van zijn fiets getrokken en vijf keer beschoten. Het slachtoffer werd drie keer geraakt. Hij raakte blijvend verlamd.



Volgens deskundigen kampt Azim A. met persoonlijkheidsstoornissen. In zijn jeugd was al sprake van stoornissen en agressief gedrag. Omdat niet voldoende vast staat in hoeverre die stoornis een rol heeft gespeeld ten tijde van de daden kunnen die Azim A. volledig worden aangerekend.



Tegen Azim A. uit Groningen werd een maand geleden twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist voor poging tot moord op de fietsende student op de Korreweg. De rechtbank ging uit van poging tot doodslag, omdat de man niet het plan had de fietsende student te beschieten. Dit deed hij in een opwelling. Hierdoor viel de straf lager uit.